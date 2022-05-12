Американский полковник раскрыл план Байдена развязать войну НАТО и России

Полковник Макгрегор заявил, что Байден может развязать войну НАТО и РФ при помощи Польши

Полковник в отставке, бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор в статье для American Conservative раскрыл план американского президента Джо Байдена. По его словам, политик может развязать войну между НАТО и Россией при помощи Польши, используя в качестве предлога ее вторжение в Западную Украину.

Офицер отметил, что успехи российских войск во время спецоперации на территории Украины не входили в планы Вашингтона. Он добавил, что Соединенные Штаты столкнулись с провалом своей помощи, даже с притоком нового оружия, поэтому теперь Белый дом вынужден сохранить лицо.

«По неподтвержденным данным из Варшавы, польскому генштабу поручили по-тихому составить план вмешательства в конфликт и захвата Западной Украины», — заявил Макгрегор.

Он пояснил, что Киев, находящийся под контролем США, даст разрешение для польской интервенции, которое необходимо, чтобы сделать боевые действия такого масштаба легитимными. Возможные инциденты между российскими войсками и поляками Вашингтон намерен обратить в свою пользу, отметил полковник.

По словам Макгрегора, администрация Байдена надеется, что любое столкновение повлечет за собой созыв Совета НАТО и применение пятой статьи Североатлантического договора о принципах коллективной обороны.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не видят стремления России вступать в столкновение с НАТО. Министр обороны сказал, что на Западе никто не хотел бы конфликта между Москвой и Североатлантическим альянсом, имеющим 1,9 миллиона военнослужащих, современные корабли, летательные аппараты и военную технику. «Так что в такой бой лучше не ввязываться. Очень быстро произошла бы эскалация этого в конкуренцию иного рода, которую никто не хочет видеть», — подчеркнул он.

