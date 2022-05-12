Минобороны сообщило об уничтожении 13 украинских беспилотников

Минобороны России заявило об уничтожении 13 беспилотных летательных аппаратов ВСУ

За прошедшие сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 13 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 12 мая, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что объекты были сбиты в районах населенных пунктов Великие Проходы, Великая Камышеваха Харьковской области, Пантелеймоновка, Авдеевка и Доля Донецкой народной республики (ДНР), Окнино и Фабричное Луганской народной республики (ЛНР), а также в Черниговской и Днепропетровской областях.

По словам Конашенкова, один беспилотник «Байрактар-ТБ2» был уничтожен в районе острова Змеиный.

Днем ранее — 11 мая — Минобороны доложило о ликвидации девяти украинских беспилотников российскими ПВО.

О начале специальной операции России на Украине стало известно 24 февраля. В обращении к россиянам президент Владимир Путин сообщил, что на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донбассе.