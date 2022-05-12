Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны сообщило об уничтожении 13 украинских беспилотников

Минобороны России заявило об уничтожении 13 беспилотных летательных аппаратов ВСУ

Фото: Павел Львов / РИА Новости

За прошедшие сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 13 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 12 мая, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что объекты были сбиты в районах населенных пунктов Великие Проходы, Великая Камышеваха Харьковской области, Пантелеймоновка, Авдеевка и Доля Донецкой народной республики (ДНР), Окнино и Фабричное Луганской народной республики (ЛНР), а также в Черниговской и Днепропетровской областях.

Материалы по теме:
Россия заявила об освобождении Мариуполя. Путин приказал отменить штурм «Азовстали» и взять его в блокаду
Россия заявила об освобождении Мариуполя.Путин приказал отменить штурм «Азовстали» и взять его в блокаду
21 апреля 2022
Зеленский объявил о начале битвы за Донбасс
Зеленский объявил о начале битвы за Донбасс
19 апреля 2022

По словам Конашенкова, один беспилотник «Байрактар-ТБ2» был уничтожен в районе острова Змеиный.

Днем ранее — 11 мая — Минобороны доложило о ликвидации девяти украинских беспилотников российскими ПВО.

О начале специальной операции России на Украине стало известно 24 февраля. В обращении к россиянам президент Владимир Путин сообщил, что на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донбассе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Улюкаева освободили из колонии
Волочкова высказалась об отъезде из России
Научная журналистка развеяла миф о лопнувшем мочевом пузыре
Стало известно о возможном приглашении Финляндии и Швеции в НАТО в июне
Курс евро упал до 69 рублей
Комика Энди Дика арестовали по подозрению в сексуальном насилии
Минобороны заявило о перехвате 14 снарядов систем залпового огня «Смерч» Украины
Россияне захотели отдохнуть в одной стране без санкционных проблем
Медведев посоветовал Западу «не захлебнуться слюной» в приступе русофобии
Минобороны сообщило об уничтожении 13 украинских беспилотников
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.