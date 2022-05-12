Минобороны сообщило об уничтожении 13 украинских беспилотников
За прошедшие сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 13 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 12 мая, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Он уточнил, что объекты были сбиты в районах населенных пунктов Великие Проходы, Великая Камышеваха Харьковской области, Пантелеймоновка, Авдеевка и Доля Донецкой народной республики (ДНР), Окнино и Фабричное Луганской народной республики (ЛНР), а также в Черниговской и Днепропетровской областях.
По словам Конашенкова, один беспилотник «Байрактар-ТБ2» был уничтожен в районе острова Змеиный.
Днем ранее — 11 мая — Минобороны доложило о ликвидации девяти украинских беспилотников российскими ПВО.
О начале специальной операции России на Украине стало известно 24 февраля. В обращении к россиянам президент Владимир Путин сообщил, что на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донбассе.