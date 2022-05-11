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Минобороны сообщило об уничтожении девяти украинских беспилотников

Минобороны доложило о ликвидации девяти украинских беспилотников российскими ПВО

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, одним из сбитых беспилотников был «Байрактар-ТБ2» — его уничтожили в районе населенного пункта Архангельское в Николаевской области. Три БПЛА средства ПВО сбили в небе над Рубежным в Луганской народной республике (ЛНР), еще один — в районе острова Змеиный.

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Помимо этого, Конашенков доложил о ликвидации четырех беспилотников в небе над населенным пунктом Бакалея в Харьковской области. Российские войска уничтожили 280 бойцов ВСУ и вывели из строя 59 единиц военной техники, добавил представитель оборонного ведомства.

Накануне в Минобороны отчитались о сбитом российскими ПВО украинском штурмовике Су-25. Воздушное судно было ликвидировано в бою в районе населенного пункта Новая Дмитровка в Харьковской области.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Глава государства назвал ее основной целью защиту жителей республик Донбасса. 9 мая он заявил, что Москве не дали ни единого шанса решить ситуацию на Украине мирными методами.

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Анастасия Шейкина
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