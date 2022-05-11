Минобороны сообщило об уничтожении девяти украинских беспилотников

Минобороны доложило о ликвидации девяти украинских беспилотников российскими ПВО

За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, одним из сбитых беспилотников был «Байрактар-ТБ2» — его уничтожили в районе населенного пункта Архангельское в Николаевской области. Три БПЛА средства ПВО сбили в небе над Рубежным в Луганской народной республике (ЛНР), еще один — в районе острова Змеиный.

Помимо этого, Конашенков доложил о ликвидации четырех беспилотников в небе над населенным пунктом Бакалея в Харьковской области. Российские войска уничтожили 280 бойцов ВСУ и вывели из строя 59 единиц военной техники, добавил представитель оборонного ведомства.

Накануне в Минобороны отчитались о сбитом российскими ПВО украинском штурмовике Су-25. Воздушное судно было ликвидировано в бою в районе населенного пункта Новая Дмитровка в Харьковской области.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Глава государства назвал ее основной целью защиту жителей республик Донбасса. 9 мая он заявил, что Москве не дали ни единого шанса решить ситуацию на Украине мирными методами.