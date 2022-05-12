Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Чехия захотела получить от Германии танки взамен военных поставок на Украину

Чехия ведет переговоры с ФРГ о получении танков Leopard взамен военных поставок на Украину

Фото: Pixabay

Чехия ведет переговоры с ФРГ о поставке танков Leopard взамен тяжелой военной техники, которую Прага поставила на Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минобороны Яну Чернохову.

«По словам Черноховой, Чехия ведет с Германией переговоры о поставке танков Leopard в обмен на вооружение, которое Чехия направила на Украину», — говорится в сообщении телеканала. Также указывается, что чешская армия могла бы получить какую-то среднюю версию между старшим типом танков Leopard-1 и современным Leopard-2.

При этом глава Минобороны подчеркнула, что Чехии нужна сильная боеспособная армия. «Мы нуждаемся в сильной армии, в армии, хорошо оснащенной, модернизированной. Пока у нас еще есть что в этом плане догонять», — заключила она.

В конце апреля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что возможности бундесвера в поставках оружия Украине почти исчерпаны, но власти ФРГ сделали возможной закупку Киевом вооружения у военной промышленности Германии. Позже канцлер сказал, что Москва не оставляет Берлину иного выбора, как поставлять оружие Киеву.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Посол России заявил о захлестнувшей США волне русофобии
В КНДР впервые обнаружили COVID-19
Американский полковник раскрыл план Байдена развязать войну НАТО и России
Все 70 школ российского города получили сообщения о «бомбах»
В московском дворе появилась пародия на знаменитую скульптуру
Названа опасность употребления фруктовых йогуртов на завтрак
Россиянам описали жизнь без импортных продуктов
В Турции усомнились в отказе Европе от газа из России
В России оценили ситуацию с лекарствами
США запретили передавать Киеву данные о военном руководстве России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.