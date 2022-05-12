Западу указали на трудности «наказания» России экономическими рычагами

Washington Post: такую крупную нефтяную державу, как Россия, трудно «наказать» санкциями

Несмотря на все попытки западных стран использовать все возможные экономические рычаги давления на Россию, наказать ее, следуя взятому курсу санкционной политики, является весьма трудной задачей. На это указал репортер Стивен Мафсон в своей статье Washington Post.

Автор подчеркнул, что европейские страны отчаянно пытаются сократить импорт российской нефти, однако при этом у Москвы имеется еще очень большое количество покупателей, а цены на черное золото продолжают оставаться высокими, благодаря чему Россия будет и дальше получать большую прибыль. Отмечается, что в настоящее время страна переориентировалась на поставки в Азию.

«Получаемая прибыль (Россией от экспорта нефти — прим. «Ленты.ру») показывает, как трудно наказать такую ​​крупную нефтяную и газовую державу, как Россия, когда большая часть мира, особенно развивающихся стран, зависит от ископаемого топлива», — сказано в статье.

В независимой исследовательской компании Rystad Energy рассказали, что, несмотря на резкое сокращение добычи, ожидаемая годовая прибыль России от продажи нефти значительно увеличится и превысит 180 миллиардов долларов, что на 45 процентов больше, чем в 2021 году.

Однако, в компании отметили, что на раннем этапе Россия выиграет от санкций и эмбарго, однако переориентация экспорта на Азию потребует времени и масштабных инвестиций в инфраструктуру, которые в среднесрочной перспективе приведут к резкому падению производства и доходов в стране.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги рассказал, что Германия уже оплатила поставки российского газа в рублях по предложенной Москвой схеме. Он также выразил уверенность, что платежи за российский газ продолжатся.