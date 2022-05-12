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Экс-глава МИД Австрии предрекла Германии «тяжелые времена» из-за эмбарго на газ

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: эмбарго на газ из РФ приведет к «тяжелым временам» в ФРГ
Карин Кнайсль

Карин Кнайсль. Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Возможное введение эмбарго на российский газ приведет к «очень тяжелым временам» в Германии, рассказала бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, передает RT.

По ее словам, аналогичного мнения придерживаются Центральный банк ФРГ и руководители крупных компаний. Как уточнила дипломат, у экономистов немецкого Центробанка «более осторожная позиция», они считают, что полный запрет на импорт газа повлечет, прежде всего, «огромные и гарантированные убытки в сфере промышленности».

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Кнайсль уточнила, что отказ от поставок «голубого топлива» из РФ приведет к массовым увольнениям работников в химической отрасли и рецессии больших масштабов. «Руководства крупных промышленных предприятий, таких как химический концерн BASF скажут: "Нет, с этим мы не справимся, за этим последуют очень тяжелые времена», — предрекла экс-глава МИД.

В апреле газета Handelsblatt со ссылкой на данные опроса объединения малого и среднего бизнеса ZGV сообщила, что из-за эмбарго на поставки газа и нефти из России немецкие предприятия рискуют столкнуться с волной банкротств.

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Марина Совина
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