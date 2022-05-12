Бывшему министру Улюкаеву запретили менять место жительства без разрешения ФСИН

Бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву, освобожденному из колонии по УДО, запретили менять место жительства без разрешения ФСИН. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Московском районном суде Твери.

Об освобождении экс-главы Минэкономразвития стало известно 12 мая. Он выехал с территории колонии на автомобиле Range Rover.

29 апреля 2022 года Московский районный суд Твери подтвердил удовлетворение ходатайства Улюкаева об УДО. Прокуратура и ФСИН решили не обжаловать его освобождение.

15 декабря 2017 года Замоскворецкий суд приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 миллионов рублей. Его признали виновным в получении взятки в два миллиона долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина за одобрение приватизации «Башнефти». 31 марта 2018 года экс-министра этапировали в место отбывания наказания.

В СИЗО и колонии он провел 5,5 года.