Фура на большой скорости снесла машину с россиянами и попала на видео

В Нижегородской области фура на большой скорости снесла автомобиль, двое человек погибли

В Володарском районе Нижегородской области фура на большой скорости снесла легковой автомобиль, который стоял на трассе. Инцидент попал на видео, его публикует Telegram-канал Ni Mash.

На кадрах видно, как фура наезжает на автомобиль — она останавливается спустя несколько секунд после столкновения.

Как утверждают авторы канала, в легковом автомобиле находились двое россиян — мужчина и женщина 44 и 46 лет погибли до приезда скорой помощи. Инцидент произошел на федеральной трассе М7.

Ранее в Москве водитель на иномарке сбил ребенка в коляске и пенсионерку, которые находились на пешеходном переходе. Авария произошла на пересечении улиц Сходненская и Фабрициуса, пострадавших госпитализировали с различными травмами.