Мужчина задушил возлюбленную и умер во время попытки спрятать труп

New York Post: мужчина умер, когда копал могилу для убитой им возлюбленной

Житель американского города Трентон, штат Южная Каролина, убил возлюбленную и умер от сердечного приступа, когда пытался спрятать ее труп во дворе их дома. Об этом сообщает New York Post.

60-летний Джозеф МакКиннон жил в частном доме с 65-летней Патрисией Дент. Полицейским поступило сообщение о том, что мужчина лежит во дворе своего дома без сознания. Прибыв на место происшествия, сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело МакКиннона и вызвали скорую помощь. Врачи попытались реанимировать его, но безуспешно.

Тем временем полицейские нашли во дворе дома второе тело, которое лежало в свежевырытой яме. Оказалось, что это труп Дент. Вскрытие показало, что причиной смерти женщины стало удушение. По данным следователей, МакКиннон напал на женщину, когда они находились дома, и задушил ее. После этого он решил закопать тело во дворе дома, но, когда он копал могилу, у него произошел сердечный приступ.

Ранее сообщалось, что в Аргентине 22-летняя девушка убила своего возлюбленного, бросив ему в голову мобильный телефон. Молодой человек получил удар аппаратом в висок.

