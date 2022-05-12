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Диетолог раскрыла правила выбора полезного мороженого

Диетолог Денисова назвала качественное мороженое полезным перекусом

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Диетолог ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, кандидат медицинских наук Наталья Денисова раскрыла правила выбора полезного мороженого. Эксперт отметила, что качественный десерт может стать полезным перекусом, так как в мороженом есть белок, витамины и кальций, а в некоторых сортах — и пробиотики, сообщило издание «АиФ».

«Мороженое может с успехом заменить полноценный прием пищи, достаточно сбалансировано по содержанию основных пищевых веществ: в нем около 4 процентов белка, 10-15 процентов жира и 20 процентов углеводов. Кроме того, мороженое, изготовленное из натурального молока, будет также дополнительным источником витамина В2 и кальция», — назвала Денисова полезные качества холодного десерта.

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Однако диетолог напоминает, что мороженое — калорийный продукт. Сливочное или пломбир содержат больше 230 килокалорий на 100 граммов продукта. Поэтому тем, кто следит за фигурой, не стоит съедать больше 100 граммов в день.

Эксперт обратила особое внимание на то, что фруктовое мороженое как полезный перекус — не лучший выбор, так как в нем нет полезных микроэлементов, но при этом много сахара. При выборе мороженого Денисова посоветовала обращать внимание на состав продукта. По ее словам, чем меньше ингредиентов, тем лучше. Кроме того, следует выбирать мороженое из натурального молока или сливок, а не их заменителей.

При производстве мороженого допустимо использование натуральных загустителей и стабилизаторов, они помогают сохранить форму продукта: камедь рожкового дерева (Е410), гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары (Е417), пектин (Е440), желатин, альгинат натрия (Е401).

«Неоднородная текстура указывает на низкое качество продукта, — добавила диетолог. — Деформация указывает на то, что нарушен режим хранения. Если мороженое растаяло, а потом его вновь заморозили, это может негативно сказаться на его безопасности. Во время таяния начинаются процессы микробиологической порчи продукта, что может вызвать расстройство пищеварения и отравление».

Ранее эксперты озвучили схему правильного питания для стройности. Диетологи посоветовали следить за калоражем и количеством полезных элементов в меню.

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Вера Владзиевская
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