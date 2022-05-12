Инфляция вынудила Турцию задуматься о замораживании цен

Bloomberg: министр финансов Турции Небати призвал компании заморозить цены

Министр финансов Турции Нуреддин Небати призывает местных производителей и розничных продавцов задуматься о замораживании цен, сообщает Bloomberg. Таким образом власти стараются сдержать стремительный рост инфляции, которая недавно достигла 70 процентов, вынуждая компании поднимать цены трехзначными темпами.

Небати подчеркнул, что повышение цен наносит ущерб потребителям, и напомнил, что по пути заморозки цен идут и другие государства. К обрушению курса лиры привело многократное снижение ставки Центробанком в 2021 году. Валюта потеряла половину своей стоимости по отношению к доллару всего за несколько недель в декабре. С тех пор государственное вмешательство привело к краткосрочной стабилизации валюты, но стоимость лиры по-прежнему остается на 45 процентов ниже по отношению к доллару по сравнению со средними значениями прошлого года.

Смягчение денежно-кредитной политики инициировал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Под его давлением ЦБ снизил ключевую ставку на пять процентных пунктов, до 14 процентов. Несмотря на рост инфляции глава государства все еще выступает против повышения показателя. Центральный банк придерживается той же позиции и не планирует повышать ставку с текущего уровня. Председатель регулятора Шахап Кавджиоглу заявил, что Турции не нужно поднимать показатель только потому, что это делают другие центральные банки, в том числе Федеральная резервная система США (ФРС), — он не уверен, что такая мера замедлит инфляцию.

В конце апреля турецкий ЦБ опубликовал прогноз, согласно которому инфляция в стране по итогам 2022 года достигнет 42,8 процента. В свою очередь Международный валютный фонд предсказывает, что Турция станет четвертой страной по темпам инфляции в мире, уступая только Венесуэле, Судану и Зимбабве, — по его оценке, показатель составит 52,4 процента.

