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Путин поздравил нового президента Филиппин с победой на выборах

Путин поздравил Маркоса с победой на президентских выборах на Филиппинах

Фото: Mikhail Klimentyev / Reuters

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Фердинанду Маркосу-младшему, в которой поздравил нового лидера Филиппин с победой на президентских выборах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного российско-филиппинского сотрудничества в различных сферах. Это в полной мере отвечает интересам наших народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — говорится в телеграмме Путина.

На всеобщих выборах 9 мая также избирались вице-президент, конгрессмены, сенаторы, и главы муниципалитетов. Согласно информации избирательной комиссии страны, сын и тезка покойного диктатора Фердинанда Маркоса, который был свергнут в ходе военного переворота в 1986 году, одержал уверенную победу.

Предыдущий президент страны Родриго Роа Дутерте ранее заявлял, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост вице-премьера на новых выборах и планирует уйти из политики.

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Дмитрий Сотак
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