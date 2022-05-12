Мошенники обманули мать осужденного экс-замдиректора департамента Минобороны на $900 тыс.

Мошенники выманили 900 тысяч долларов у матери бывшего заместителя руководителя департамента имущественных отношений Минобороны Александра Горшколепова, осужденного за взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, злоумышленники пообещали женщине оказать квалифицированную юридическую помощь ее сыну и обеспечить более мягкий приговор. Воспользовавшись знакомством с водителем потерпевшей, мошенники смогли получить крупную сумму денег и скрыться.

Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»). Одним из подозреваемых оказался генеральный директор ООО «Планета права регион» Александр Солнышкин. По данным собеседника агентства, он скрылся от следователей за границей и был объявлен в международный и межгосударственный розыск.

В январе 2016 года Горшколепов получил семь лет и девять месяцев колонии за получение взяток в особо крупном размере. Свою вину Горшколепов признал частично. Следствие и военная прокуратура заключили с ним досудебное соглашение о сотрудничестве.