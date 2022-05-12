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Семья возненавидела женщину из-за имени ее будущего ребенка

Daily Mirror: беременная женщина рассказала о реакции семьи на имя ее будущего ребенка

Фото: Omar Lopez / Unsplash

Беременная пользовательница Mumsnet, форума для матерей, рассказала о негативной реакции семьи на имя ее будущего ребенка. Она признается, что родственники даже возненавидели ее, сообщает Daily Mirror.

По словам женщины, она на 30-й неделе беременности, но предвкушение от рождения ребенка омрачает поведение ее родных. «Мой второй ребенок снова мальчик, из-за чего члены семьи ясно дали понять, что ждали девочку и разочарованы полом ребенка», — рассказала она.

Более того, родственники недовольны именем малыша, которое выбрали родители. Будущие родители намерены назвать сына Реджи (Reggie), но члены семьи раскритиковали выбор и сказали, что это имя звучит как «название банды наркоторговцев». «Они стали предлагать другие имена. Однако я сообщила о твердом намерении назвать сына Реджи, на что получила ответ, что передумаю, когда увижу его», — рассказала женщина.

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Пользователи форума поддержали будущую мать. Многие сообщили, что не планируют раскрывать имена детей до тех пор, пока они не родятся, объяснив это тем, что обычно родственники ведут себя добродушно, когда видят малышей.

Ранее сообщалось, что муж предложил жене назвать ребенка в честь знаменитого серийного убийцы. Ребенок, названный Теодором Банди, будет практически полным тезкой американского серийного убийцы, который орудовал в 1970-е годы.

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Рузанна Акмалтдинова
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