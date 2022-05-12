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Российские силовики задержали под Харьковом 26 националистов

Российские силовики задержали националистов и нашли тайники с оружием под Харьковом

Фото: Алёшина Оксана / Фотобанк Лори

В Харьковской области во время майских праздников сотрудники Росгвардии и военные задержали 26 националистов и изъяли свыше 46 тысяч различных боеприпасов из оружейных тайников. Об этом в четверг, 12 мая, «Ленте.ру» сообщила пресс-служба Росгвардии.

По данным ведомства, российские силовики проводили под Харьковом специальные адресные мероприятия с 6 по 10 мая. Задержанные члены националистического движения и территориальной обороны помогали вооруженным силам Украины (ВСУ). У них изъяли нацистскую атрибутику и электронные носители с информацией о передвижении противника и личными данными украинских военных.

В ходе мероприятий, росгвардейцы нашли пять крупных тайников, где помимо стрелкового оружия находились гранатометы, огнеметы, противотанковые ракеты и другие боеприпасы. Также в руки военнослужащих и росгвардейцев попала украинская техника: БРДМ и БМП.

Российские силовики нашли два схрона с оружием на территории Херсонской области. Там были найдены автоматы Калашникова, снаряженные магазины и патроны к ним, пистолеты, гранаты, ножи, кастеты, наручники и каски.

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Владимир Седов
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