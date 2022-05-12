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Тренер американской фигуристки-чемпионки высказалась об отстранении россиян

Тренер американской фигуристки Левито Кузнецова назвала несправедливым отстранение россиян
Изабо Левито

Изабо Левито. Фото: John David Mercer-USA TODAY Sports / Reuters

Тренер по фигурному катанию Юлия Кузнецова, работающая с американской чемпионкой мира среди юниоров Изабо Левито, высказалась об отстранении российских спортсменов от международных турниров. Ее слова приводит Sport24.

«Это несправедливо. Никакие дети и никакие спортсмены здесь ни при чем. Тренеры в том числе», — заявила она. Тренер подчеркнула, что все просто выполняют свою работу, не обращая внимание на место проживания.

25 апреля стало известно, что этап Гран-при по фигурному катанию в России в сезоне-2022/2023 не состоится. Все международные соревнования в России и Белоруссии отменены до дальнейшего уведомления. Международный союз конькобежцев (ISU) также запретил представителям двух стран принимать участие в конгрессе организации и претендовать на выборные должности.

1 марта ISU запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций спортсмены не смогли принять участие во взрослом чемпионате мира, а также в юниорском первенстве мира.

Дарья Коршунова
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