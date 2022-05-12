В Нидерландах найдены убитыми уроженка России и ее шестилетний сын

Уроженку Перми с шестилетним сыном убили в Нидерландах, подозреваемый задержан

Уроженка Перми Анна Мартен и ее шестилетний сын были найдены мертвыми в собственном доме, подозреваемый в ее убийстве муж задержан полицией. О трагедии сообщает местное издание De Gelderlander.

ЧП произошло еще 9 мая в нидерландской общине Гелдермалсен в провинции Гелдерланд. Пожарные и спасатели выехали на утренний вызов для ликвидации пожара. После осмотра места происшествия спасатели обнаружили тело женщины из России и ее ребенка, смерть которых наступила от ножевых ранений.

Полиция вскоре начала следственную проверку и объявила в розыск ее супруга — Йоста Мартена, а также машину, на которой он попытался скрыться. Спустя несколько часов мужчину задержали неподалеку от немецкого города Падерборн в Северной Рейн-Вестфалии. Известно, что правоохранители решают вопрос о передаче убийцы в Нидерланды.

Ранее в подмосковном городе Пушкино 51-летнюю местную жительницу отправили в СИЗО по делу об убийстве супруга. По данным следствия, 2 мая обвиняемая, находясь в квартире в микрорайоне Заветы Ильича, во время конфликта ударила мужа ножом в область над ключицей. От полученного повреждения мужчина скончался на месте. На допросе она признала вину.