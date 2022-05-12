В Минпромторге оценили риски нехватки чековой ленты в России

Евтухов заявил, что в России производят чековой ленты больше, чем требует внутренний рынок

Замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов оценил риски нехватки чековой ленты в стране. По его словам, дефицита нет, мощности по ее производству превышают потребности внутреннего рынка, передает РИА Новости.

«Совокупная мощность производства такой ленты на территории России составляет сейчас около восьми тысяч тонн в месяц. При этом, по экспертной оценке, в 2022 году спрос на кассовую ленту ожидается в объеме пяти тысяч тонн в месяц», — рассказал он, подчеркнув, что местные производители способны полностью удовлетворить спрос, так как могут производить данного товара больше, чем того требует внутренний рынок.

Евтухов также указал, что на территории страны работают шесть крупных предприятий, производящих чековую ленту. Они обеспечены сырьем. Кроме того, министр отметил снижение отгрузочной стоимости на готовую продукцию на фоне снижения курса евро и доллара.

Ранее в марте бизнес предупредил, что чековая лента, которую используют многие компании для отпуска товаров покупателям, резко подорожала (в 3,6 раза до 250 рублей за рулон) и стала исчезать у поставщиков. Такую тенденцию производители чековых лент объяснили прекращением поставок сырья, ростом курсов валют и нарушением логистической цепочки из-за санкций.