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Психотерапевт назвал способ самостоятельно справиться с паническими атаками

Психотерапевт Богомыслов посоветовал медленно дышать, чтобы справиться с панической атакой

Фото: Karolina Grabowska / Pexels

Врач-психотерапевт Борис Богомыслов напомнил, что на фоне сильного стресса и нагрузок у людей могут начаться панические атаки. В беседе с изданием «Аргументы и факты» специалист назвал способ самостоятельно справиться с внезапными и мучительными приступами сильной тревоги и страха.

Во время приступа паники психотерапевт посоветовал постараться сесть в удобную позу, начать медленно и глубоко дышать, а также постараться «заземлиться» — переключить внимание на какое-нибудь очень простое и знакомое рутинное занятие, например начать что-то считать. «Можно попробовать думать о том, что это состояние не является признаком соматического заболевания, оно не навредит здоровью, и от него невозможно умереть. Эти мысли должны помочь внутренне собраться и стабилизировать эмоциональное состояние», — пояснил Богомыслов.

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Также медик рекомендовал не относиться к приступам паники пренебрежительно, так как это серьезное расстройство, которое требует обязательного лечения под контролем специалиста. По его словам, советы, что надо просто взять себя в руки и все пройдет само собой, в данном случае не просто бесполезны, а вредны. Панические атаки хорошо поддаются лечению психотерапевтическими методиками и медикаментозными препаратами, но подобрать их может только психотерапевт на основе собранного анамнеза.

Ранее доктор медицинских наук Джессика Колдуэлл и психотерапевт Кейтлин Хартиган перечислили способы улучшить качество и продолжительность жизни после 60 лет. Специалисты в числе прочего рекомендовали сменить питание и добавить в рацион продукты, которые подпитывают мозг и бросить курить.

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Наталья Обрядина
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