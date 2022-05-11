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Названы способы улучшить качество жизни после 60 лет

Врач Кейтлин Хартиган: продолжительность жизни увеличивается, если бросить курить

Фото: Simon Godfrey / Unsplash

Доктор медицинских наук Джессика Колдуэлл и психотерапевт Кейтлин Хартиган назвали способы улучшить качество жизни после 60 лет. Об этом сообщает издание Eat This, Not That!

По мнению Хартиган, важную роль играет пища, подпитывающая мозг. «У людей, которые питаются правильно, употребляя меньше насыщенных жиров и консервантов и больше фруктов и овощей, как правило, лучше когнитивные или мыслительные результаты с возрастом», — объясняет Колдуэлл.

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Врачи сходятся во мнении, что людям в возрасте лучше отказаться от табачных изделий. По словам Хартиган, продолжительность жизни существенно увеличивается, даже если бросить курить во взрослом возрасте. Среди прочего, отказ от этой вредной привычки помогает избавиться от респираторных заболеваний и улучшить функции легких.

Также специалисты рекомендуют регулярно проходить обследование, не допускать развитие заболеваний, избегать незащищенных сексуальных контактов, чтобы избежать инфекций, передающихся половым путем, а также найти смысл жизни. По словам врачей, вернуть вторую молодость поможет хобби или занятия, на которые раньше не хватало времени или решимости.

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Юлия Кальницкая
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