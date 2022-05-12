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В России высказались о будущем «Сапсанов» и «Ласточек» после ухода Siemens

Депутат Дерябкин предрек Siemens возвращение в Россию из-за востребованности

Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ

Акционерное общество «Российские железные дороги» (РЖД) выстроит новые логистические цепочки, чтобы не потерять поставки скоростных электропоездов «Ласточка» и «Сапсан» после ухода из России немецкого концерна Siemens, считает зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виктор Дерябкин. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Не могут все санкции долго действовать. На российском рынке, с такими протяженными железными дорогами, востребованность колоссальная. Я думаю, через некоторое время успокоятся и вернутся», — предположил депутат.

Альтернатива

В случае если концерн не вернется в Россию, государство совместно с РЖД однозначно найдут решение в сфере импортозамещения, убежден он.

Не вернутся — найдем решение. У нас в Ростовской области, в Новочеркасске электровозостроительный завод — мы в свое время заграницу электровозами обеспечивали, поэтому ничего смертельного для нас нет. Заменить, конечно, можно будет эти поезда. Помедленнее, может быть, будем ездить, но ничего страшного в этом нет, будем двигаться однозначно

Виктор Дерябкиндепутат Госдумы

Уход Siemens

Ранее стало известно, что концерн Siemens принял решение об уходе с российского рынка из-за спецоперации на Украине. В пресс-релизе компании отмечалось, что процедура прекращения производственной деятельности на территории России уже началась.

В ответ на заявление концерна спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что место Siemens на российском рынке могут занять другие компании. Она также предупредила, что компания попадет в список ненадежных партнеров, если не возобновит работу в России в ближайшие месяцы.

2 марта немецкий концерн объявил о приостановке поставок и работы над новыми бизнесами в России. Однако компания пообещала продолжить локальную деятельность «по обслуживанию и ремонту в строгом соответствии с санкциями». В то же время председатель правления «РЖД» Олег Белозеров сообщил, что Siemens объявил о приостановке контракта с «РЖД» на покупку электропоездов «Сапсан».

В России Siemens является одним из основных поставщиков энергооборудования. Среди прочего компании принадлежит 65 процентов в СП с «Силовыми машинами» — «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ). Также компания Siemens Gamesa является партнером «Энел Россия» в реализации проектов по возобновляемой энергетике. Еще у Siemens и группы «Синара» действует совместное предприятие ООО «Уральские локомотивы»: там выпускают, в том числе, электрички «Ласточка».

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Екатерина Смирная
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