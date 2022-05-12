В Польше выпустили почтовую марку с портретом Зеленского

Почта Польши выпустила почтовую марку с портретом Зеленского в поддержку Украины

Почта Польши выпустила почтовую марку с портретом президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на автора марки — депутата совета Кракова Лукаша Вантуха.

На марке изображено лицо украинского главы государства желтого цвета на синем фоне в цвета национального флага страны. На ней также написан лозунг «Слава Украине» на украинском и польском языках.

По информации издания, комплект из девяти марок будет стоить 4500 польских злотых (около 1019 долларов). Доходы от их продажи пойдут на поддержку Украины.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что в ближайшем будущем границы между Польшей и Украиной не будет, а народы двух стран «смогут жить вместе на этой земле». По его словам, на данный момент Польша делает все для помощи Украине в отражении «российской агрессии».