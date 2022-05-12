Врачи назвали снижающие сахар в крови простые привычки

Эндокринолог Белоусова назвала диету и физкультуру помощниками в борьбе с сахаром в крови

Нутрициолог Александра Лысенкова и эндокринолог Гульнара Белоусова назвали простые привычки, снижающие уровень сахара в крови. Об этом сообщает портал «Доктор Питер».

Врачи отметили, что при незначительном отклонении показателей от нормы состояние можно стабилизировать простыми действиями, а при значительном следует сразу же обращаться за медицинской помощью. Главными помощниками в борьбе с повышенным сахаром в крови врачи назвали физкультуру и сбалансированную диету.

«В норме уровень сахара (глюкозы) крови из вены натощак — до 6,1 ммоль/л, через два часа после еды — до 7,8 ммоль/л, — пояснила эндокринолог Белоусова. — При сахарном диабете уровень глюкозы равен или выше 7,0 ммоль/л, через два часа после еды — 11,1 ммоль/л и выше. Повышение же уровня глюкозы крови больше 8,0 ммоль/л оказывает токсическое воздействие на поджелудочную железу, повреждая клетки, вырабатывающие инсулин».

«При небольшом повышении уровня глюкозы можно с помощью диеты добиться нормализации углеводного обмена. Но, как правило, этот эффект не сохраняется на длительный период», — отметила врач.

Нутрициолог Лысенкова посоветовала понижать незначительное повышение уровня сахара в крови, соблюдая режим питания. Для этого нужно исключить быстрые углеводы (сладости, выпечка, фастфуд, сладкая газировка, соусы), отказаться от картофельного пюре, дешевых макарон и белого риса.

«Упор нужно сделать на овощах, которые должны составлять половину порции разового приема пищи. Полезен качественный белок — рыба, морепродукты, субпродукты, птица, мясо (кролик, говядина, баранина), бобовые и медленные углеводы (гречка, дикий рис, пшено, киноа, цельнозерновые крупы», — конкретизировала эксперт.

Александра Лысенкова добавила, что важно не есть углеводы отдельно, а сочетать их с белковой пищей. Не стоит, по ее словам, забывать и про полезные жиры — яйца, жирную рыбу, нерафинированные сыродавленные растительные масла, сырые орехи и семечки, авокадо, оливки.

Эксперты сходятся во мнении, что любые физические упражнения снижают уровень сахара в крови.

«При сахарном диабете нужно заниматься посильным спортом по 30-40 минут ежедневно, — рассказала Белоусова. — Регулярность очень важна. Полезны и махи руками. Эти упражнения стимулируют лимфатическое русло. Упражнения положительно сказываются на работе всех органов, в том числе влияют и на инсулинорезистентность или сахарный диабет».

Ранее врач назвала скрытые симптомы сахарного диабета. Среди них она отметила низкую чувствительность в конечностях, постоянную жажду и частое мочеиспускание.