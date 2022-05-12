Предсказано окончание дефицита PlayStation 5

Sony заявила о готовности выпустить 18 миллионов PlayStation 5 до конца марта 2023 года

Sony собралась отгрузить до конца 2022 финансового года 18 миллионов приставок PS5. Об этом сообщает издание Digital Trends.

Журналисты медиа изучили квартальный отчет Sony. Из него следует, что за квартал компания реализовала 2 миллиона приставок нового поколения, за весь финансовый год — 11,5 миллиона. Также в корпорации заявили о готовности поставить на рынок в 2022 фискальном году, который завершится в марте 2023 года, 18 миллионов единиц приставок.

В отчете говорится, что прогноз продаж PlayStation 5 выше примерно на 60 процентов по сравнению с 11,5 миллионами консолей, проданных в течение финансового года, который закончился 31 марта 2022 года. Из этого журналисты сделали вывод, что в корпорации предсказали окончание дефицита приставок.

Судя по документам компании, оптимистичный прогноз обоснован текущими заказами на поставку компонентов для PS5. Также финансовый директор Sony Хикори Тотоки заметил, что новый прогноз является консервативным. По словам представителя компании, изначально в корпорации планировали поставить 22,6 миллиона устройств, однако скорректировали планы по причине дефицита комплектующих.

«Мы чувствуем себя очень комфортно, 18 миллионов единиц — это то, для чего мы можем получить детали и компоненты», — заявил Тотоки. Также топ-менеджер компании подчеркнул, что спрос на PS5 все еще превышает предложение.

В начале 2022 года источники Bloomberg сообщили, что Sony решила увеличить производство консолей PS4, чтобы снизить дефицит приставок. Как отметили специалисты, увеличение заказов в перспективе даст Sony больше свободы действий при ведении переговоров с поставщиками.