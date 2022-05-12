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Минфин Украины оценил расходы на военные нужды с начала спецоперации России

Минфин Украины: расходы на военные нужды с начала спецоперации России превысили $8 млрд

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Минфин Украины оценил расходы страны на военные нужды после начала спецоперации России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинского министра финансов Сергея Марченко.

По данным ведомства, украинские расходы превысили восемь миллиардов долларов. В министерстве также рассказали, что в апреле Украина получила 60 процентов от запланированных налоговых поступлений, в мае и июне данный показатель составит примерно 45–50 процентов.

Ранее Верховная Рада приняла закон, разрешающий по решению суда изымать имущество тех, кто поддерживает российскую спецоперацию на Украине. До этого украинский парламент утвердил указ президента Украины Владимира Зеленского о принудительном изъятии российского имущества на территории республики. В его поддержку проголосовали 334 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Марина Совина
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