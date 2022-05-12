В Белоруссии заявили о росте иностранных военных в Польше вдвое

СБ Белоруссии: число иностранных военных в Польше и Балтии выросло с 2020 года вдвое

Государственный секретарь Совета безопасности (СБ) Белоруссии Александр Вольфович заявил о росте иностранных военных в Польше и странах Балтии вдвое с 2020 года. Об этом сообщает журнал «Национальная оборона».

«В Польше и странах Балтии размещено более 20 тысяч иностранных военнослужащих, оснащенных современными ударными вооружениями. По сравнению с 2020 годом, состав контингента увеличился более чем в два раза», — сказал Вольфович.

Также он отметил, что группировка усиления натовской авиации сейчас насчитывает более 90 самолетов, около 40 из них базируются в Польше и странах Балтии. «По сравнению с 2020 годом, группировка усиления авиации увеличена в Европе более чем в четыре с половиной раза», — заключил он, добавив, что усилена военно-морская группировка в акватории Балтийского и Средиземного морей.

Ранее Вольфович предупредил, что армия республики будет готова дать ответ на возможную провокацию со стороны соседних западных стран, и отметил, что при агрессии в отношении Минска с их стороны, разрушения и взрывы будут и на их территории. При этом он выразил надежду, что Запад этого не захочет, поскольку не получится так, что он развяжет агрессию по отношению к Белоруссии и военные действия будут проходить только в Белоруссии.