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На Украине захотели принудительно изъять активы Сбербанка и ВЭБ.РФ

СНБО Украины принял решение в принудительном порядке изъять активы ВЭБ.РФ и Сбербанка

Фото: Konstantin Chernichkin / Reuters

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил в принудительном порядке изъять такие права собственности России и ее резидентов, как 99,7 процента акций Проминвестбанка (ПИБ), которые находятся в собственности госкорпорации ВЭБ.РФ, а также 100 процентов акций Международного резервного банка (МР Банк, ранее — Сбербанк, Киев), которые принадлежат Сбербанку России, пишет «Интерфакс».

Согласно принятому 11 мая решению СНБО, планируется также изъять финактивы в виде прав требования долга ВЭБ.РФ к ПИБ на 0,93 миллиарда и Сбербанка к МР Банку на 14,9 миллиарда гривен.

Агентство указывает, что инициатива предусматривает изъятие и других финансовых активов «дочек» российских кредитных учреждений.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Киеве решили направить конфискованные российские активы на восстановление страны. Они будут переданы государственному предприятию «Национальный фонд инвестиций Украины». «Мы заберем все, чем владеет Россия в нашей стране, и направим эти средства на усиление нашей армии, поддержку людей и восстановление нашей страны», — подчеркнул глава правительства.

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Варвара Кошечкина
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