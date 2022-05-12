Певец Сергей Шнуров назвал позицию покинувших Россию звезд ущербной

49-летний российский исполнитель, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров высказался об артистах, которые уехали из России, а также рассказал о том, почему сам не собирается покидать страну. Своими мыслями певец поделился в интервью Татьяне Толстой на YouTube.

Шнуров поведал, что не поддерживает решение многих российских артистов покинуть Россию и переехать жить в другие страны. «Думаю, они себя представляют новой волной русской эмиграции. Может быть, в голове рисуют "Философский пароход" 1922 года… И только там они могут реализовать себя как личности. Это их право», — заявил музыкант.

При этом артист добавил, что не стал бы покидать страну вслед за другими звездами: «Я не могу сказать, что они абсолютно поступают неправильно. Только я так поступать не собираюсь. Мне эта позиция кажется несколько ущербной».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала российских звезд, покинувших страну, за умалчивание трагедии в Одессе, которая произошла 2 мая 2014 года в Доме Профсоюзов.

