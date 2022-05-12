Находящимся на Шри-Ланке россиянам дали советы по безопасному отдыху

В АТОР посоветовали россиянам ездить на экскурсии на Шри-Ланке организованными группами

Российским туристам, находящимся в данный момент на Шри-Ланке, порекомендовали ездить на экскурсии только в составе организованных групп и не вступать в конфликты с полицией или местными жителями. Советы по безопасному отдыху дали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как заявили принимающие компании на Шри-Ланке, работающие с ведущими российскими туроператорами, практически все протесты проходят только в столичном городе Коломбо, обстановка в туристических районах остается спокойной — с этим согласились и во внешнеполитическом ведомстве России.

По сообщению некоторых туроператоров, несмотря на действие комендантского часа, путешественникам разрешается покидать отели. Тем не менее магазины и большинство общественных мест остаются закрытыми. Туристы могут свободно пользоваться для перемещения по острову арендованным транспортом или использовать для этого свои проездные ваучеры и билеты.

«В туроператорских компаниях резюмируют: на текущий момент отдыхать на Шри-Ланке все еще безопасно, если туристы соблюдают простые правила — ездят на экскурсии с официальными представителями принимающих компаний, не присоединяются к протестам, не вступают в конфликты с армией/полицией или местными жителями», — добавили в АТОР.

Ранее власти Шри-Ланки в очередной раз продлили действие комендантского часа — особый режим в стране будет действовать еще сутки, до 06:00 пятницы, 13 мая.