Поставки в Россию товаров из ЕС и Китая снизились на фоне санкций

В Евросоюзе уведомили о падении экспорта в Россию в марте на 55 процентов

Поставки товаров в Россию из стран Евросоюза и Китая на фоне санкций снизились. Как уточняет РБК со ссылкой на Eurostat, в марте экспорт из 27 стран ЕС снизился на 55 процентов (до 3,42 млрд евро с 7,65 млрд евро в марте 2021 года).

Аналогичный показатель для Китая, согласно данным главного таможенного управления КНР, в апреле опустился на 25,8 процентов, до 3,8 миллиардов долларов. Издание со ссылкой на подписанную в феврале 2022 года российско-китайскую «дорожную карту» по наращиванию двусторонней торговли указывает, что основу китайского экспорта в Россию составляет электромеханическая продукция ($29,4 млрд или 58% всего экспорта КНР в РФ по данным за 2020 год).

Ранее кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов перечислил особенности экономики России в ближайшие три года.