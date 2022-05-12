Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Перечислены особенности экономики России в ближайшие три года

Экономист Абрамов: импортозамещение определит будущее экономики России в ближайшие годы

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Для перестройки экономики в условиях санкций России необходимо взять курс на импортозамещение. Главные особенности развития страны в ближайшие три года в беседе с «Лентой.ру» перечислил кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

Новые решения

Чтобы адаптироваться к новым экономическим реалиям, России понадобится оборудование. Запрет на его поставку, который введен рядом стран, экономист назвал ключевым.

Самый большой вызов с точки зрения импорта в том, что сократится импорт машин, оборудования — всего, что нужно для технического перевооружения экономики, ее реструктуризации

Александр Абрамовкандидат экономических наук

«Если взять основные моменты, Россия будет стараться ужаться в международном товарообороте. В России будет резко сокращаться импорт, экспорт тоже будет падать. Государство будет стараться держать крепкий рубль за счет фактора внешнеэкономической деятельности. Самое основное с точки зрения экономики — стремление провести структурную реформу, взять курс на импортозамещение, развитие собственных производств. Это ключевые моменты, которые будут определять экономику в эти три года», — объяснил он.

Материалы по теме:
В ЦБ заявили о неопределенности базового сценария прогноза
В ЦБ заявили о неопределенности базового сценария прогноза
11 мая 2022
В Центробанке назвали причины укрепления рубля
В Центробанке назвали причины укрепления рубля
11 мая 2022

По прогнозу Центрального банка (ЦБ), ограничительные меры против России будут действовать как минимум до 2024 года. Александр Абрамов считает, что есть масса неопределенного в возможности перестройки экономики.

«Будет ли это работать, я до конца не уверен. Есть масса "за" и "против", которые могут помешать этой реструктуризации экономики. Из рисков я бы выделил недостаточно хороший инвестиционный климат в стране, что ограничивает инвестиции со стороны частного бизнеса. Это также отсутствие импортируемых технологий, капиталов, что обычно затрудняет подобные реструктуризации», — отметил экономист.

Сжатые сроки

В докладе регулятора сказано, что российская экономика «пройдет большую часть пути адаптации» к середине следующего года. В течение этого периода сформируются новые экономические связи и рынки сбыта. Александр Абрамов считает это слишком оптимистичной оценкой.

«Китай достиг таких результатов с 1978 года до начала 2000-х. Если мы возьмем советскую индустриализацию, то это проходило с 1928 года по конец 1930-х. Сейчас встает вопрос об источнике финансирования этих изменений. Есть риск инфляции, которая будет мешать курсу на реструктуризацию», — заключил он.

В докладе ЦБ сказано, что санкции будут влиять на мировые товарные рынки и удерживать цены на повышенном уровне. В регуляторе полагают, что основные экспортные товары России будут продаваться с дисконтом.

Также Банк России назвал кризис 2022 года одним из самых существенных вызовов с 90-х годов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Сметанина
Обсудить
Последние новости
«Лукойл» купит заправки Shell в России
На химическом заводе в Словении произошел мощный взрыв
Стало известно о местонахождении Собчак
Загоревшийся с 113 пассажирами на борту самолет попал на видео
Экономисты объяснили падение товарооборота России с Китаем
Российский наземный «авианосец» получит новый комплекс
В Киеве заявили об изменении позиции Германии по поставкам оружия Украине
Улюкаеву запретили менять место жительства без разрешения ФСИН
В Совфеде заявили о риске объявления войны России
Сергей Шнуров назвал позицию покинувших Россию звезд ущербной
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.