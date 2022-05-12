Перечислены особенности экономики России в ближайшие три года

Экономист Абрамов: импортозамещение определит будущее экономики России в ближайшие годы

Для перестройки экономики в условиях санкций России необходимо взять курс на импортозамещение. Главные особенности развития страны в ближайшие три года в беседе с «Лентой.ру» перечислил кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

Новые решения

Чтобы адаптироваться к новым экономическим реалиям, России понадобится оборудование. Запрет на его поставку, который введен рядом стран, экономист назвал ключевым.

Самый большой вызов с точки зрения импорта в том, что сократится импорт машин, оборудования — всего, что нужно для технического перевооружения экономики, ее реструктуризации Александр Абрамов кандидат экономических наук

«Если взять основные моменты, Россия будет стараться ужаться в международном товарообороте. В России будет резко сокращаться импорт, экспорт тоже будет падать. Государство будет стараться держать крепкий рубль за счет фактора внешнеэкономической деятельности. Самое основное с точки зрения экономики — стремление провести структурную реформу, взять курс на импортозамещение, развитие собственных производств. Это ключевые моменты, которые будут определять экономику в эти три года», — объяснил он.

По прогнозу Центрального банка (ЦБ), ограничительные меры против России будут действовать как минимум до 2024 года. Александр Абрамов считает, что есть масса неопределенного в возможности перестройки экономики.

«Будет ли это работать, я до конца не уверен. Есть масса "за" и "против", которые могут помешать этой реструктуризации экономики. Из рисков я бы выделил недостаточно хороший инвестиционный климат в стране, что ограничивает инвестиции со стороны частного бизнеса. Это также отсутствие импортируемых технологий, капиталов, что обычно затрудняет подобные реструктуризации», — отметил экономист.

Сжатые сроки

В докладе регулятора сказано, что российская экономика «пройдет большую часть пути адаптации» к середине следующего года. В течение этого периода сформируются новые экономические связи и рынки сбыта. Александр Абрамов считает это слишком оптимистичной оценкой.

«Китай достиг таких результатов с 1978 года до начала 2000-х. Если мы возьмем советскую индустриализацию, то это проходило с 1928 года по конец 1930-х. Сейчас встает вопрос об источнике финансирования этих изменений. Есть риск инфляции, которая будет мешать курсу на реструктуризацию», — заключил он.

В докладе ЦБ сказано, что санкции будут влиять на мировые товарные рынки и удерживать цены на повышенном уровне. В регуляторе полагают, что основные экспортные товары России будут продаваться с дисконтом.

Также Банк России назвал кризис 2022 года одним из самых существенных вызовов с 90-х годов.

