Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Блогерша сделала татуировку хной и осталась с ожогами второй степени

The Sun: блогерша сделала татуировку хной и осталась с ожогами второй степени на спине

Кадр: @milliet24 / Tiktok

Блогерша сделала татуировку хной и пострадала от ожогов второй степени, вызванных красителем. На ее историю в TikTok обратила внимание редакция The Sun.

Юзерша с никнеймом milliet24 отправилась на остров Бали, чтобы отметить день рождения подруги. Во время отдыха у бассейна девушки решили нанести на тело рисунки хной. Как сообщает издание, процедура прошла благоприятно у всех, кроме героини материала.

Тиктокерша задумала изобразить на спине изображение Луны в шести фазах. Увидев результат в зеркало, туристка осталась удивлена: получившийся рисунок не соответствовал ранее выбранному эскизу. Расстроившись, блогерша купила в магазине детское масло, с помощью которого попыталась удалить временную татуировку.

Материалы по теме:
Бойцовские петушки Эта мода пришла из мужских тюрем. Теперь так ходят даже девушки
Бойцовские петушкиЭта мода пришла из мужских тюрем. Теперь так ходят даже девушки
30 мая 2019
«Удовольствие от боли — порочно» Защита от нечисти, БДСМ и проверка на прочность: зачем люди веками прокалывают разные части тела
«Удовольствие от боли — порочно»Защита от нечисти, БДСМ и проверка на прочность: зачем люди веками прокалывают разные части тела
26 ноября 2020

Утверждается, что краситель спровоцировал сильную аллергическую реакцию. «Теперь на моей спине химические ожоги второй степени», — пожаловалась автор ролика.

Позднее выяснилось, что сотрудники салона, в котором компания делала татуировки, также украли у одной из девушек наручные часы Cartier за шесть тысяч долларов (около 401 тысячи рублей).

В апреле блогерша позволила пьяной незнакомке набить ей тату и показала результат. По словам девушки, ей было 16 лет и она мечтала об изображении розы на коже. Вместо цветка юзерша получила рисунок в виде кочана огородной капусты, из-за которого она десять лет стыдилась обратиться в тату-салон за коррекцией.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Гераскина
Обсудить
Последние новости
Польша приготовилась обойтись без газа из «Ямала-Европы»
Школьник вырастил коноплю в шкафу московской квартиры
Работу «Градов» в Донбассе показали на видео
Стало известно о закрытии шоу «Вечерний Ургант»
Стало известно об угрозе канцлера Австрии отнять у «Газпрома» газовое хранилище
Российский дипломат предупредил о последствиях угроз ядерной державе
Псаки рассказала об угрозах в свой адрес
Илон Маск назвал самый глупый способ отказаться от нефти и газа
В России назвали Финляндию и Швецию возможными целями для удара российской армии
Глава пожарной службы решил отпугнуть ос и устроил крупный пожар
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.