Блогерша сделала татуировку хной и осталась с ожогами второй степени

The Sun: блогерша сделала татуировку хной и осталась с ожогами второй степени на спине

Блогерша сделала татуировку хной и пострадала от ожогов второй степени, вызванных красителем. На ее историю в TikTok обратила внимание редакция The Sun.

Юзерша с никнеймом milliet24 отправилась на остров Бали, чтобы отметить день рождения подруги. Во время отдыха у бассейна девушки решили нанести на тело рисунки хной. Как сообщает издание, процедура прошла благоприятно у всех, кроме героини материала.

Тиктокерша задумала изобразить на спине изображение Луны в шести фазах. Увидев результат в зеркало, туристка осталась удивлена: получившийся рисунок не соответствовал ранее выбранному эскизу. Расстроившись, блогерша купила в магазине детское масло, с помощью которого попыталась удалить временную татуировку.

Утверждается, что краситель спровоцировал сильную аллергическую реакцию. «Теперь на моей спине химические ожоги второй степени», — пожаловалась автор ролика.

Позднее выяснилось, что сотрудники салона, в котором компания делала татуировки, также украли у одной из девушек наручные часы Cartier за шесть тысяч долларов (около 401 тысячи рублей).

В апреле блогерша позволила пьяной незнакомке набить ей тату и показала результат. По словам девушки, ей было 16 лет и она мечтала об изображении розы на коже. Вместо цветка юзерша получила рисунок в виде кочана огородной капусты, из-за которого она десять лет стыдилась обратиться в тату-салон за коррекцией.

