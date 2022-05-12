Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Тиньков переулок в Пушкине предложили переименовать

Краевед Ерофеев заявил, что переулок имени предка Тинькова в Пушкине могут переименовать
Олег Тиньков

Олег Тиньков. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Тиньков переулок в Пушкине предложили переименовать. Об этом «Интерфаксу» сообщил краевед Алексей Ерофеев.

Известно, что решение должна принять краеведческая комиссия, которая в 2003 году и присвоила безымянному проезду имя Тинькова. Данные о нахождении там завода предка Олега Тинькова признали недостоверными. «Он предоставил бумагу, что его какой-то предок являлся древним пивоваром, поставлял еще в петровские времена пиво к царскому столу. Сделали копию листочка якобы из книги со старинным шрифтом, смяли и скопировали — создали полное впечатление, что взяли копию из старинного дореволюционного издания. Комиссия не заподозрила подлога», — прокомментировал ситуацию Ерофеев.

Ранее основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков заявил, что попрощался с организацией и Россией, отметив, что он больше не «ездок в страну».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Польша приготовилась обойтись без газа из «Ямала-Европы»
Тренер отжавшейся 101 раз девятилетней жительницы Подмосковья раскрыла ее секрет
Полянский допустил затягивание спецоперации из-за западных стран
Российский дипломат назвал НАТО врагом
В Италии согласились оплатить поставки газа из России с конвертацией в рубли
Тиньков переулок в Пушкине предложили переименовать
Минобороны рассказало о карательных рейдах украинских сил в Харьковской области
Минфин Украины оценил расходы на военные нужды с начала спецоперации России
Россиянку оштрафовали за полуобнаженное фото на фоне храма
Работу российской ПВО заметили неподалеку от границы РФ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.