Краевед Ерофеев заявил, что переулок имени предка Тинькова в Пушкине могут переименовать

Тиньков переулок в Пушкине предложили переименовать. Об этом «Интерфаксу» сообщил краевед Алексей Ерофеев.

Известно, что решение должна принять краеведческая комиссия, которая в 2003 году и присвоила безымянному проезду имя Тинькова. Данные о нахождении там завода предка Олега Тинькова признали недостоверными. «Он предоставил бумагу, что его какой-то предок являлся древним пивоваром, поставлял еще в петровские времена пиво к царскому столу. Сделали копию листочка якобы из книги со старинным шрифтом, смяли и скопировали — создали полное впечатление, что взяли копию из старинного дореволюционного издания. Комиссия не заподозрила подлога», — прокомментировал ситуацию Ерофеев.

Ранее основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков заявил, что попрощался с организацией и Россией, отметив, что он больше не «ездок в страну».