Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россиянин на иномарке сбил коляску с младенцем на пешеходном переходе

В Томске водитель иномарки сбил коляску с семимесячной девочкой на пешеходном переходе

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Томске водитель иномарки Subaru сбил коляску с семимесячной девочкой на пешеходном переходе на улице Большой Подгорной, младенца с различными травмами доставили в больницу. Об этом рассказал ТАСС в четверг, 12 мая, сотрудник пресс-службы регионального департамента здравоохранения.

В пресс-службе МВД России по Томской области пояснили, что ДТП произошло 11 мая. Россиянка с коляской переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда в них влетел автомобилист.

По словам представителя Депздрава, в настоящее время состояние пострадавшей девочки оценивается как средней степени тяжести. По факту ДТП организовали проверку. Полиция начала искать очевидцев случившегося.

Ранее в Нижегородской области водитель сбил на пешеходном переходе четверых детей.

Все произошло на пересечении улиц Красных Зорь и Островского. По предварительным данным, автомобиль наехал на несовершеннолетних, так как двигался на запрещающий сигнал светофора.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Россия предупредила Финляндию о «военно-технических мерах» при вступлении в НАТО
Сериал производства «Одноклассников» получил приз на аргентинском фестивале
Замкомандира «Азова» сообщил о 600 раненых бойцах в Мариуполе
МИД Румынии вызвал российского посла из-за статьи про «лай НАТО у границ России»
Россияне раскрыли планы на летние каникулы детей
Франция раскрыла сроки обсуждения заявки Украины на вступление в ЕС
В России снизилась добыча нефти
Россиянин на иномарке сбил коляску с младенцем на пешеходном переходе
На юге Узбекистана произошло землетрясение
Правоохранители заинтересовались жалобой комбата ДНР на поборы гаишников
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.