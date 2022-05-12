Трамп выручил рекордную сумму за продажу знакового отеля

WP: экс-президент США Трамп продал Trump International Hotel за 375 миллионов долларов

Бывший президент США Дональд Трамп продал свою гостиницу Trump International Hotel, расположенную недалеко от Белого дома, за рекордную сумму. Об этом пишет The Washington Post (WP).

Сумма сделки составила рекордные 375 миллионов долларов — выручка с продажи позволит экс-президенту погасить кредит в Deutsche Bank в размере 170 миллионов долларов. Покупателем выступил инвестиционный фонд CGI Merchant Group. Отель будет носить название Waldorf Astoria. После продажи имя Трампа, нанесенное на вывески, постельное белье, барные салфетки и прочее, должны будут убрать. Политик использовал гостиницу как площадку для проведения мероприятий Республиканской партии, отель превратился в знаковое место для его президентской кампании.

В конце марта стало известно, что управление по общим вопросам администрации США разрешило компании Trump Organization продать отель в Вашингтоне. Ранее финансовыми показателями гостиницы заинтересовались прокуроры из Нью-Йорка, а также надзорный комитет Палаты представителей Конгресса США. Как заявлял Трамп, данный отель приносил прибыль, в то время как, по данным законодателей, отель последние несколько лет был убыточным.

The Wall Street Journal писала, что расследование касается таких зданий, как знаменитая Trump Tower на Пятой авеню, многоквартирный дом Trump Plaza, кондоминиум с отелем Trump International Hotel and Tower и другие.