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На юге Узбекистана произошло землетрясение

В Сурхандарьинской области Узбекистана произошло землетрясение магнитудой шесть баллов

Фото: Bruce Allardice / Wikipedia

В Сурхандарьинской области на юге Узбекистана произошло землетрясение магнитудой шесть баллов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС республики.

Уточняется, что эпицентр подземных толчков магнитудой шесть баллов был зафиксирован в Байсунском районе в 15:27 по местному времени (13:27 по Москве).

В Сурхандарьинской области были отмечены подземные толчки магнитудой 4-5 баллов, в Кашкадарьинской — 4 балла, Самаркандской — 3-4 балла, Джизакской, Бухарской, Навоийской, Сырдарьинской областях — 3 балла. В Ташкентской области и столице Узбекистана магнитуда землетрясения достигла 2-3 баллов, в Ферганской области — 2 баллов.

В конце марта землетрясение магнитудой 4,4 балла произошло в Красноярском крае. Тогда сообщалось, что в результате катаклизма никто не пострадал.

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Алевтина Запольская
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