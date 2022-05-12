Диетолог предупредила вегетарианцев о гордыне и психических нарушениях

Врач Соломатина: дефицит витамина B12 влияет на нервную систему вегетарианцев

Диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина предупредила вегетарианцев о возможных последствиях отказа от пищи животного происхождения — в частности, о психических нарушениях. Ее слова приводит Sputnik.

По словам Соломатиной, есть люди, которые приходят к вегетарианству не по состоянию здоровья и не ради осмысленного питания, а из-за психологических проблем и в поисках единомышленников. «Но у некоторых, я бы сказала, это сродни, может быть, даже гордыни: "Я занимаюсь самопознанием, я уже на каком-то другом уровне, я приподнялся над теми моими собратьями, которые просто лежат на диване, пьют пиво и смотрят футбол". Я часто сталкивалась и с этим», — призналась эксперт.

Она добавила, что далеко не все люди могут выдержать длительный полный отказ от животной пищи и дефицит витаминов без серьезных последствий. «Вегетарианцы выживают без B12. Правда, кто-то с ума с ходит, на нервную систему это очень сильно влияет. Но остальные-то, ничего, — существуют. Потому что микрофлора начинает продуцировать часть витаминов», — сказала врач.

Соломатина привела и данные исследований, которые показывают, что вегетарианцы чаще страдают когнитивными нарушениями, депрессиями, психическими и даже психиатрическими нарушениями.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Эми Шапиро заявила, что взрослым людям не нужно коровье молоко, и назвала четыре веских причины отказаться от него. Специалист говорит, что на сегодняшний день для взрослых людей существует множество альтернатив молоку, в составе которых также есть кальций, витамины А, D и другие полезные вещества.