Допрос готовившего теракт в Курской области россиянина попал на видео

Готовивший теракт житель Курской области до 2015 года был гражданином Украины

Допрос жителя Курской области, который планировал теракт по согласованию со спецслужбами Украины, попал на видео. Запись публикует РИА Новости.

Во время беседы с силовиками задержанный признался, что должен был наблюдать за воинскими частями и военной техникой. По словам злоумышленника, ему поступило указание совершить серию взрывов на территории региона для дестабилизации обстановки и создания паники. Таким образом он хотел вынудить власть прекратить специальную военную операцию России в Донбассе и на Украине.

Также выяснилось, что до 2015 года он был гражданином Украины. Совершив преступление, мужчина собирался вернуться туда, при этом курировавший его сотрудник СБУ пообещал ему беспрепятственное прохождение границы.

12 мая его задержали сотрудники ФСБ. У него в квартире обнаружили два самодельных взрывных устройства, травматическое оружие с патронами и нацистскую литературу. Возбуждено уголовно дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту»).