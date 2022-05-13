Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Европейская страна захотела объединиться с газовыми конкурентами России

Премьер Италии Драги заявил о намерении создать газовый альянс с Алжиром и Ливией
Марио Драги

Марио Драги. Фото: Mariam Zuhaib / AP

Италия заявила о намерении создать «Средиземноморский союз» с целью диверсифицировать европейский импорт газа — в альянс должны войти конкуренты России по производству топлива, в том числе Алжир и Ливия. О необходимости объединиться с этими странами заявил премьер-министр Италии Марио Драги на международном форуме в Сорренто, его слова приводит la Repubblica.

Рим планирует потратить 1,5 миллиарда евро (1,56 миллиарда долларов) на модернизацию портов на юге Италии и на развитие торговли со странами Средиземноморья. Так, государство может стать энергетическим центром, через который в Европу будут поступать основные объемы нефти и газа из Африки и стран бассейна.

Драги отметил, что перед правительством страны также стоит задача построить новые регазификационные терминалы для преобразования сжиженного природного газа (СПГ), поступающего из США и южных стран. Параллельно Италия будет наращивать темпы развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) для повышения энергетической безопасности страны.

Материалы по теме:
Шестой пакет санкций ЕС включит в себя отказ от нефти из России за полгода
Шестой пакет санкций ЕС включит в себя отказ от нефти из России за полгода
4 мая 2022
Дело в трубе. Россия требует от Запада платить за газ в рублях. Что будет, если Европа откажется?
Дело в трубе.Россия требует от Запада платить за газ в рублях. Что будет, если Европа откажется?
5 апреля 2022

После начала спецоперации России на Украине Европа осознала необходимость снижения зависимости от российских энергоносителей. К примеру, Италия начала заранее готовиться к возможному прекращению поставок топлива из России. В апреле премьер страны подписал договор об увеличении импорта газа из Алжира. Кроме того, Драги планирует вернуть на прежний уровень объемы поставок из Ливии, которая до начала внутренних конфликтов на ее территории была ключевым энергетическим партнером Рима.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
Бывшего офицера ФСБ приговорили к 13 годам за госизмену
Шесть вещей из 2000-х годов вновь вернулись в моду
В Совфеде назвали мерзавцами голосовавших за снос памятника Освободителям в Риге
Родившаяся с двумя матками и влагалищами женщина рассказала о своей жизни
Россиянам предложили автобусные туры на Черное море за 15 тысяч рублей
Илон Маск раскритиковал американцев за лень
Кадыров рассказал о подарке от Чимаева
В МВД раскрыли криминальное прошлое «смотрящего» за Верхней Салдой Лиса
Производитель бумаги SvetoCopy ушел из России
Россиянам назвали опасность модных диет и детокса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.