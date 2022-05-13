Европейская страна захотела объединиться с газовыми конкурентами России

Премьер Италии Драги заявил о намерении создать газовый альянс с Алжиром и Ливией

Италия заявила о намерении создать «Средиземноморский союз» с целью диверсифицировать европейский импорт газа — в альянс должны войти конкуренты России по производству топлива, в том числе Алжир и Ливия. О необходимости объединиться с этими странами заявил премьер-министр Италии Марио Драги на международном форуме в Сорренто, его слова приводит la Repubblica.

Рим планирует потратить 1,5 миллиарда евро (1,56 миллиарда долларов) на модернизацию портов на юге Италии и на развитие торговли со странами Средиземноморья. Так, государство может стать энергетическим центром, через который в Европу будут поступать основные объемы нефти и газа из Африки и стран бассейна.

Драги отметил, что перед правительством страны также стоит задача построить новые регазификационные терминалы для преобразования сжиженного природного газа (СПГ), поступающего из США и южных стран. Параллельно Италия будет наращивать темпы развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) для повышения энергетической безопасности страны.

После начала спецоперации России на Украине Европа осознала необходимость снижения зависимости от российских энергоносителей. К примеру, Италия начала заранее готовиться к возможному прекращению поставок топлива из России. В апреле премьер страны подписал договор об увеличении импорта газа из Алжира. Кроме того, Драги планирует вернуть на прежний уровень объемы поставок из Ливии, которая до начала внутренних конфликтов на ее территории была ключевым энергетическим партнером Рима.