В клубе КХЛ объяснили нежелание работать со шведскими и финскими игроками

Генменеджер «Авангарда» Волков заявил, что у него нет желания работать с шведами и финнами

Генеральный менеджер омского «Авангарда» Алексей Волков объяснил нежелание работать со шведскими и финскими хоккеистами. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Волков заявил, что ему не понравилась критика игроками жизни в России. Он подчеркнул, что финны Оливер Каски и Вилле Покка должны были выплатить компенсацию после отъезда из страны, однако «Авангард» вычел эту сумму из бонусов, так что эти игроки больше не являются должниками. Генменеджер команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) добавил, что права на игроков все еще принадлежат клубу, однако у него нет желания сотрудничать с ними.

5 марта Покка и Каски расторгли контракты с «Авангардом» по собственной инициативе. Оба игрока являются обладателями Кубка Гагарина 2021 года.

В начале мая власти Финляндии и Швеции запретили хоккеистам из КХЛ выступать за сборные страны. Отмечается, что решение касается спортсменов, которые продолжат играть в клубах российской лиги в следующем сезоне.