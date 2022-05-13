Путин рассказал Шольцу о ситуации на «Азовстали»

Путин рассказал канцлеру ФРГ об эвакуации мирного населения с территории «Азовстали»

В ходе телефонной беседы президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца российский лидер рассказал о мерах по эвакуации мирного населения с территории мариупольского завода «Азовсталь» и методах бойцов ВСУ, которые препятствовали гуманитарной миссии. Сообщение об этом опубликовано на сайте Кремля.

«Обращено внимание на продолжающиеся грубые нарушения исповедующими нацистскую идеологию боевиками норм международного гуманитарного права, использование ими бесчеловечных террористических методов», — сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее Путин и Шольц по инициативе ФРГ обсудили по телефону гуманитарную ситуацию на Украине. В конце беседы лидеры двух стран договорились поддерживать дискуссию по актуальным вопросам по различным каналам.