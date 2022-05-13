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В Калининградской области зарегистрировали бренд «Балтийская кухня»

В Калининградской области создали национальный бренд «Балтийская кухня»

Фото: Saskia van Manen / Unsplash

Власти Калининградской области официально зарегистрировали права на бренд «Балтийская кухня» — пользоваться им бесплатно смогут все предприятия общепита региона. Об этом сообщил министр культуры и туризма региона Андрей Ермак, пишет ТАСС.

По словам Ермака, бренд объединил все гастрономические проекты региона. Ресторанам и заинтересованным компаниям предлагается бесплатно использовать его для продвижения и развития идеи национальной кухни — блюд, приготовленных из локальных продуктов или продуктов, которые имеют традиционное отношение к региону. Так, министр привел в пример строганину из пеламиды и копченого угря.

«Мы решили создать такой бренд — "Балтийская кухня" — название для нашей эклектичной кухни, которая объединяет и блюда, которые мы взяли из восточно-прусской кухни, и адаптированные польские, литовские блюда, которые привезены сюда переселенцами после передачи части Восточной Пруссии Советскому Союзу по итогам Второй мировой войны. Все это превратилось в некую совокупность, присущую региону», — объяснил собеседник агентства.

Ранее рестораторы Калининградской области захотели угостить местных жителей и туристов новыми блюдами на майские праздники. Так, для привлечения гостей в меню добавили необычные блюда, например, суфле из желудей и сироп из бузины.

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Дарья Рыбак
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