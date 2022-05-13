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Малышева высказалась о мемах со своим участием

Врач Малышева заявила, что в «Жить здорово!» появилась рубрика в честь мема «Это норма»

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева высказалась о мемах со своим участием, в которых фигурирует фраза «Это норма». В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале она рассказала, что в передаче появилась рубрика, названная в честь этого интернет-тренда. Выпуск доступен на сайте телеканала.

«Это норма, дорогие друзья. Так мы назвали целый цикл в программе "Жить здорово!", и родился он в связи с тем, что интернет заполнен мемами с моим участием», — заявила Малышева.

Она объяснила своему соведущему, иммунологу Андрею Продеусу, что мем — это «когда на твой портрет приписывают какую-то надпись». Малышева также попыталась повторить ту позу, в которой она была запечатлена на снимках, ставших шаблонов для мемов. Кроме того, телеведущая, рассказывая в новой рубрике о температуре тела человека, несколько раз повторила фразу «Это норма».

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Мем «Это норма», посвященный Малышевой, стал популярен в 2010-е годы. Причиной стал тот факт, что телеведущая в «Жить здорово!» нередко употребляла это высказывание. Пользователи иллюстрировали мемом бытовые ситуации и создавали подборки видео, в которых Малышева говорила эти слова.

Ранее Малышева опровергла слухи о закрытии программы «Жить здорово!» и о том, что она эмигрировала из России. Ведущая сообщила, что находится в Москве, и заверила, что передача продолжит выходить в эфир. О том, что программа якобы прекращает существование, перед этим заявила Baza. Утверждалось, что причиной стали изменения в сетке вещания Первого канала.

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Маргарита Щигарева
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