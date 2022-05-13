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В Ивановской области пройдет «Потешная флотилия» с участием молодых дизайнеров

Арт-фестиваль «Русская Венеция» пройдет в селе Холуй Ивановской области 14 мая

Фото: страница «Департамент внутренней политики Ивановской обл» во «ВКонтакте»

Арт-фестиваль «Русская Венеция», который традиционно проводят во время весеннего разлива реки Теза, пройдет 14 мая в селе Холуй Ивановской области. Об этом сообщает «Интерфакс».

Молодые дизайнеры и художники со всей России распишут лодки и весла, которые затем спустят на воду для участия в состязании «Потешная флотилия».

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Кроме того, гости «Русской Венеции» смогут поучаствовать в бесплатных мастер-классах по росписи, послушать концерт фольклорной музыки, а также купить фермерскую продукцию и сувениры.

Село Холуй, основанное в XVI веке, входит в список исторических городов России. Сейчас там проживает 900 человек.

Ранее сообщалось, что 22 мая в Хакасии пройдет межрегиональный фестиваль «Славянская мозаика», посвященный Дню славянской письменности и культуры. Гости мероприятия познакомятся с песенным и танцевальным творчеством русского, польского, белорусского и украинского народов, их традициями и обрядами.

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Мария Гейн
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