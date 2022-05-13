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Двоих россиян задержали за попытку перебросить телефоны и зарядки в СИЗО

В Москве двоих мужчин задержали за попытку перебросить заключенным в СИЗО-4 телефоны

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

В Москве двоих россиян задержали за попытку перебросить мобильные телефоны для заключенных в СИЗО-4. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ФСИН России.

По данным ведомства, во время ночного дежурства начальник караула заметил неизвестных возле стен изолятора. По его наблюдению, они пытались перекинуть на режимный объект перемотанный скотчем сверток. После этого на место происшествия выдвинулась резервная группа.

На месте был найден пакет с девятью мобильными телефонами, сим-картами, USB-шнурами и зарядными устройствами. Запрещенные предметы были изъяты сотрудниками СИЗО, а задержанных мужчин передали полиции для составления акта об административном правонарушении.

Ранее стало известно, что на Урале молодые люди попытались перебросить телефоны в ИК-54 с помощью пневмопушки. Им удалось отправить на территорию колонии три мобильника с двумя зарядными устройствами и карту памяти.

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Елизавета Новикова
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