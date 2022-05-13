Сало известно о возможных поставках Украине систем ПВО IRIS-T SLM из Германии

Власти ФРГ изучают вопрос о предоставлении Украине систем ПВО IRIS-T SLM

В правительстве Германии изучают вопрос предоставления Украине систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM производства компании Diehl, сообщает газета Bild.

Дальность пуска ракеты составляет 40 километров, с ее помощью можно сбивать беспилотники, самолеты и другие цели на высоте 20 километров. В случае одобрения данной инициативы, обучение украинских солдат по обращению с ними будут проходить на территории Германии, а сами системы будут развернуты на Украине в ноябре.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель предложил входящим в сообщество странам увеличить сумму финансирования военной помощи Украине до двух миллиардов евро. Средства будут выделены из Европейского фонда мира.