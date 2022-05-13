Более 600 московских подростков освоят навыки урегулирования споров

Ракова рассказала о старте проекта «Школа юного медиатора в 24 семейных центрах Москвы

В 24 семейных центрах Москвы открывается Школа юного медиатора. Специалисты центров обучат более 600 подростков мирно решать конфликты, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Урегулирование споров с помощью переговоров — это важная задача в современном мегаполисе. Мы стараемся комплексно развивать систему медиации в разных сферах. В частности, большое внимание этому уделяется в московских школах. В них создаются службы примирения, помогающие создать комфортную и безопасную среду», — сказала Ракова.

По ее словам, в семейных центрах открыты службы медиации для разрешения семейных конфликтов. Теперь открывается еще одно новое направление — Школа юного медиатора. «Это большой проект, в котором участвуют ребята из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Теперь дети могут самостоятельно учиться этому направлению. Проект помогает понять поведение собеседника в конфликтной ситуации и раскрывает личностные качества подростков, снижает агрессию и конфликтность в общении», — объяснила заммэра.

На занятиях детям рассказывают о роли медиатора — посредника, который выступает «третьей стороной» при разрешении конфликтов. «Дети разбирают реальные ситуации во время семинаров-практикумов и открытых мастер-классов, изучают азы психологии, юриспруденции, конфликтологии. Развитие этих навыков взаимодействия дает ребятам хорошую основу для взрослой жизни», — рассказала Ракова.

В тренерскую команду Школы юного медиатора вошли специалисты семейных центров. Обучение начнется в июне и будет состоять из двух смен: с июня по август и с сентября по декабрь. Записаться в Школу можно на портале на портале «Мой семейный центр».

Выпускники Школы юного медиатора получат сертификаты о прохождении курса обучения, некоторым будут вручены свидетельства медиатора-подростка.

Службы медиации в Москве работают уже четыре года. Они готовы принимать граждан по таким проблемам, как детско-родительские отношения, межличностные, семейные и супружеские конфликтные ситуации, проблемы, связанные с бракоразводными процессами.