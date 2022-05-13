В Совфеде назвали мерзавцами голосовавших за снос памятника Освободителям в Риге

Сенатор Клишас назвал «мерзавцами» голосовавших за снос памятника Освободителям в Риге

В рижской думе заседают «мерзавцы и нацисты». Об этом в своем Telegram-канале заявил член Совета Федерации Андрей Клишас.

С таким заявлением член верхней палаты парламента выступил после голосования думы Риги о сносе памятника Освободителям в городе.

Рижская дума просто набита мерзавцами и неонацистами Андрей Клишас Сенатор Российской Федерации

Ранее сообщалось, что сейм Латвии проголосовал за законопроект, прекращающий действие 13-й статья латвийско-российского договора, который обеспечивает сохранность мемориальных сооружений.

Конфликт из-за монумента советским солдатам, освобождавшим город от нацистов, начался в феврале 2022 года вскоре после объявления спецоперации России на Украине. Неизвестные вандалы облили монумент желтой и синей красками и попытались повредить его молотком.

После этого пророссийски настроенные местные жители организовали дежурства у памятника. 9 мая полиция обнесла монумент ограждением, что вызвало недовольство у его защитников, а утром 10 мая коммунальные службы бульдозером убрали принесенные рижанами цветы.

Противники монумента среди рижан утверждают, что памятник в Риге является символом оккупации и репрессий и организовали сбор на его демонтаж. Им удалось собрать более 100 тысяч евро.