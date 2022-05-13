Россия объявила сотрудника посольства Болгарии персоной нон грата

Посла Болгарии в Москве вызвали в МИД, ему вручили ноту о высылке сотрудника посольства

Россия объявила сотрудника посольства Болгарии в Москве персоной нон грата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российский МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что посла Болгарии в России Атанаса Крыстина вызвали в МИД, где ему вручили соответствующую ноту о высылке дипломата. «Данная мера является ответом на принятое в апреле болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить персоной нон грата дипломата посольства России в Софии», — уточнили в МИД.

1 апреля сообщалось, что прокуратура Болгарии уведомила министра иностранных дел страны Теодору Генчовскую о том, что один из российских дипломатов якобы занимался «нерегламентированной разведывательной деятельностью». Речь шла о первом секретаре посольства России. София объявила его персоной нон грата.