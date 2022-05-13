Минобороны сообщило о перехвате двух украинских снарядов РСЗО «Смерч»
Над населенным пунктом Топольское Харьковской области были перехвачены два украинских реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) «Смерч». Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России
генерал-майор Игорь Конашенков.
Кроме того, по данным военного ведомства, российские системы противовоздушной обороны уничтожили самолет Су-27 и 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Военно-воздушных сил (ВВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Уточняется, что Су-27 был сбит в районе города Лозовая Харьковской области, а БПЛА — в Харьковской и Запорожской областях и Донецкой народной республике (ДНР)
Всего с начала спецоперации на Украине были уничтожены 165 самолетов, 125 вертолетов, 842 БПЛА, 304 зенитных ракетных комплекса, 3032 танка и других боевых бронированных автомобилей, а также 368 установок РСЗО.