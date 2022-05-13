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Минобороны сообщило о перехвате двух украинских снарядов РСЗО «Смерч»

Минобороны: ВС РФ перехватили два украинских снаряда РСЗО «Смерч» в Харьковской области

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Над населенным пунктом Топольское Харьковской области были перехвачены два украинских реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) «Смерч». Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России
генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, по данным военного ведомства, российские системы противовоздушной обороны уничтожили самолет Су-27 и 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Военно-воздушных сил (ВВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Уточняется, что Су-27 был сбит в районе города Лозовая Харьковской области, а БПЛА — в Харьковской и Запорожской областях и Донецкой народной республике (ДНР)

Всего с начала спецоперации на Украине были уничтожены 165 самолетов, 125 вертолетов, 842 БПЛА, 304 зенитных ракетных комплекса, 3032 танка и других боевых бронированных автомобилей, а также 368 установок РСЗО.

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Сергей Истомин
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